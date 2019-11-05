محمد بن سلمان يلتقي عيدروس الزبيدي بعد توقيع اتفاق الرياض (صور)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بعد أن تم التوقيع على اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة بين الحكومة اليمنية والمجلس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن اجتماع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جرى خلاله استعراض المستجدات على الساحة اليمنية.

وأضافت أن ولي العهد السعودي قدّر ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وجرى اليوم في الرياض التوقيع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على اتفاق يتضمن أطرًا سياسية وأمنية واقتصادية؛ لإنهاء التوترات بين الجانبين.

ووقع الاتفاق الذي حضر مراسيمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من جانب الحكومة اليمنية نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، وعن المجلس الانتقالي عضو المجلس ناصر الخبجي.

وتوصل الطرفان إلى توقيع الاتفاق الذي رعته السعودية بعد شهرين من المفاوضات بين وفد من المجلس الانتقالي وممثلين عن الحكومة اليمنية، بدأت في جدة مطلع شهر سبتمبر، إلى أن تم التوصل بين الجانبين، في أواخر أكتوبر الماضي، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق قبل الانتقال إلى الرياض للتوقيع النهائي.

ونصت وثيقة الاتفاق على تشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وتضمنت الترتيبات السياسية ”تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا“، يُعيّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء ”غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن، وأبين، وشبوة“.