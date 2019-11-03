اليمن.. الحوثيون يفجرون الجسور في الضالع خوفًا من تقدم القوات المشتركة

فجرت الميليشيات الحوثية، مساء اليوم الأحد، جسرًا للسيارات على طريق ”دمت – مريس“ في محافظة الضالع، بهدف إعاقة أي تقدم للقوات المشتركة باتجاه مدينة ”دمت“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن الميليشيات الحوثية فجّرت الجسر الأسمنتي بمنطقة الزيلة شمال منطقة مريس في الطريق الذي يربط بين منطقة مريس ودمت ويمثل خطًا رابطًا بين صنعاء وعدن“.

ويعد جسر الزيلة واحدًا من أكبر الجسور في منطقة ”مريس“، ويصل طوله إلى 30 مترًا، ويأتي تفجيره بعد تفجير الجسور في الطريق الرابط بين مدينة دمت ومريس من جهة المناطق الجنوبية خوفًا من تقدم مفاجئ للقوات المشتركة.

ويأتي تفجير الجسر الجديد بعد يوم واحد من إسقاط القوات المشتركة طائرة تجسس تتبع الميليشيات الحوثية في منطقة مريس التابعة لمحافظة الضالع والتي يسيطر على أجزاء واسعة منها الجيش الوطني والقوات المشتركة.

وفي مسار المعارك على الأرض، تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على يد القوات الجنوبية المشتركة، خلال المحاولات المستميتة لمقاتلي ميليشيات الحوثيين استعادة السيطرة على مدينة الفاخر والتي حررتها القوات المشتركة، الأسبوع الفائت، بعد قتال عنيف استمر لعدة أيام.