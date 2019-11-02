اتهامات لحزب الإصلاح اليمني بمنح 3070 رتبة عسكرية لأعضائه في تعز

قال الناشط اليمني رامز الشراحي إن حزب الإصلاح، التابع لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، منح 3070 رتبة عسكرية بين ”ملازم ورائد وعقيد“ لشخصيات ليس لها علاقة بالحرب، في محافظة تعز.

وأشار الشارحي، عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن الرتب جاءت ”بمجرد توصيات حزبية لجماعة استغلت ظروف الحرب لترقية أفرادها في عمل يشبه تمامًا تصرفات الجماعة التي انقلبت على الدولة“، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

ويعد الشارحي أحد قادة حملة ”كفى صمت“، الهادفة إلى كشف فساد الإخوان في تعز، من خلال نشر معلومات وأرقام ووثائق تكشف حجم العبث والفساد الذي يمارسه قادة حزب الإصلاح الإخواني في مدينة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثي للعام الخامس على التوالي، وفق بيانات الحملة.

وشهدت مدينة تعز الأسبوع الماضي تظاهرة شعبية شارك فيها الآلاف من أبناء المدينة، طالبوا خلالها بإنهاء هيمنة قادة عسكريين مدنيين ينتمون لحزب الإصلاح على مفاصل السلطة في محافظة تعز، بسبب ما قالوا إنه ”تفاقم حالة الفساد الذي ضرب المؤسسات الحكومية والخدمية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية“.