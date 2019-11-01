هؤلاء أبرز الحاضرين لمراسم توقيع ”اتفاق الرياض“

كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، الجمعة، عن أسماء أبرز الحاضرين لمراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال آل جابر، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن ”.

١-أثمرت رعاية سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظة الله في التوصل ل #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسال الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والامن والتنمية في اليمن . — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019

وفي تغريدة أخرى كشف السفير السعودي عن تاريخ التوقيع، وأبرز الشخصيات التي ستحضر، قائلًا: ”ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019 بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد“.

٢-ستجري مراسم توقيع #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة سيدي سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله وحضور كلا من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد. — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019

واختتم آل جابر تغريداته بالقول: ”نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية“.

٣-نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل ل #اتفاق_الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية . https://t.co/TT59xc3aqx — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019