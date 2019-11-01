هؤلاء أبرز الحاضرين لمراسم توقيع ”اتفاق الرياض“

هؤلاء أبرز الحاضرين لمراسم توقيع ”اتفاق الرياض“

المصدر: إرم نيوز

كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، الجمعة، عن أسماء أبرز الحاضرين لمراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال آل جابر، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن ”.

 

وفي تغريدة أخرى كشف السفير السعودي عن تاريخ التوقيع، وأبرز الشخصيات التي ستحضر، قائلًا: ”ستجري مراسم توقيع  اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019 بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد“.

واختتم آل جابر تغريداته بالقول: ”نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية“.

يشار إلى أن التوقيع على اتفاق الرياض، والذي كان مقررًا أمس الخميس، تأجل بسبب ما قيل إنها ”إجراءات وترتيبات لوجستية وفنية“.

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الأزمة اليمنية
المجلس الانتقالي الجنوبي
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عبد ربه منصور هادي
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