وزير الإعلام اليمني: التوقيع النهائي على ”اتفاق الرياض“ الثلاثاء

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، مساء اليوم الجمعة؛ عن موعد التوقيع النهائي على ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الأرياني في تغريدات عبر حسابه على موقع ”تويتر“؛ إن“التوقيع سيتم، يوم الثلاثاء المقبل، برعاية من العاهل السعودي الملك سلمان، وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب، والشخصيات السياسية والاجتماعية، والأشقاء والأصدقاء“، مشددًا على أن السعودية والرئيس هادي حرصا على هذا الحضور من أجل توحيد الجهود .

٢-هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الاشقاء في المملكة وفخامة الرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 1, 2019

وأكد الأرياني، في تغريدة أخرى، أن ‏“هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة، وفخامة الرئيس هادي، على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران“.

يشار إلى أن التوقيع على اتفاق الرياض، والذي كان مقررًا، أمس الخميس، تأجل بسبب ما قيل إنها ”إجراءات وترتيبات لوجيستية وفنية“.