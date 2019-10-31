اليمن.. أنباء عن مواجهات بين قوات الحكومة و“الانتقالي“ في أبين قُبيل توقيع اتفاق الرياض 

تداولت وسائل إعلام محلية، ونشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن اندلاع مواجهات مسلحة في محافظة أبين، بين قوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الأنباء فيما تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يتم اليوم توقيع اتفاق الرياض، لإنهاء الأزمة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.

ونقلت صحيفة عدن الغد المحلية عن شهود عيان قولهم إن قوات من الجيش اليمني التابع للحكومة قادمة من محافظة شبوة ”سيطرت على الأطراف الشرقية من مدينة احور“ الواقعة في أبين.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إلى أن القوات المهاجمة ”تحاول التقدم صوب مركز المدينة حاليًا، وأن اشتباكات اندلعت بينها وبين قوات الحزام الأمني في المنطقة لا تزال مستمرة“.

بدوره قال الناشط الجنوبي أبوخالد العنقاوي: ”مليشيات حزب الإصلاح تشن هجومًا على مديرية احور من ثلاث جهات، والحزام مسنودًا بالمقاومة الجنوبية يتصدى لها وسط اشتباكات عنيفة وسقـوط جرحى وقتلى“.

احور محافظة ابيــن

مليشيات حزب الاصلاح تشن هجوم على مديرية احور من ثلاث جهات والحزام مسنود بالمقاومة الجنوبية يتصدى لها وسط اشتباكات عنيفة وسقـوط فيها جرحى وقتلى#الوفاء_والشكر_للامارات #الشرعيه_حاضنه_لارهاب_الدواعش — ابو خالد العنقاوي (@Alta7ady) October 31, 2019

وأشار ناشط آخر يدعا حزام الطارفه الكازمي إلى ”اشتباكات قويه تدور بين الحزام الامني ومليشيات الشرعيه، حيث توجهة قوة من شبوه ومن جهة ابين اليوم للسيطره على احور“.