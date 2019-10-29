بيان عسكري ينفي ضمنًا استهداف وزير الدفاع اليمني المقدشي في مأرب

نفى بيان للجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، بشكل ضمني استهداف وزير الدفاع محمد المقدشي بمقر الوزارة االمؤقت في مأرب.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إن ”صاروخًا سقط صباح اليوم على أحد المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في مدينة مأرب، أدى إلى استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة وجرح 2 آخرين“.

وأضاف مجلي، في تصريح لموقع الجيش “سبتمبر نت”، إن ”الصاروخ سقط على غرفة حراسة في موقع عسكري، ما أدى لاستشهاد أحد الضباط المناوبين وجرح اثنين آخرين“.

وكانت وسائل إعلام ومصادر محلية يمنية ذكرت في وقت سابق استهداف الوزير المقدشي بقصف صاروخي، وهو ما شكك فيه نشطاء وقتها.

وذكرت المصادر أن وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي كان في مقر الوزارة لحظة الاستهداف، لكنه نجا من القصف، موضحة أن مقر الوزارة تعرض للاستهداف بالتزامن مع اجتماع لوزير الدفاع مع كبار القادة العسكريين.

لكن معلقين على وسائل التواصل الاجتماعي شككوا في صحة رواية استهداف الوزير، وهو ما أكده البيان العسكري الأخير.