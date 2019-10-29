التوقيع النهائي على اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي‎ الخميس

أكدت مصادر مطلعة أن موعد التوقيع النهائي لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تأجل إلى يوم الخميس القادم.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن موعد التوقيع تأجل 3 مرات؛ بسبب بعض الإشكاليات التي عرقلت التوقيع في حينه، ومنها بعض الترتيبات التي تجريها المملكة لتهيئة السبل أمام التوقيع النهائي .

وقالت المصادر إن التوقيع النهائي سيكون بحضور إقليمي ودولي يتصدره المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث .

وأوضحت أن التوقيع سيكون على مسودة الاتفاق التي سبق وأن نشرها إرم نيوز دون أي تعديل عليها، مشيرة إلى أن هذه المسودة تحمل أيضًا آلية تنفيذية للعمل وفقها.

من جانب آخر، تداولت وسائل إعلام يمنية أن الرئيس هادي لن يوقع الاتفاق بنفسه، مشيرة إلى أن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي سيتولى هو التوقيع من جهة الحكومة.

وتواصل إرم نيوز مع عدد من المصادر المسؤولة في الرياض إلا أن جميعها قالت إنه ليس لديها علم بذلك حتى الآن .