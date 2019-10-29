حكم نهائي بإعدام معتقل سياسي في صنعاء ومخاوف من التنفيذ

أيدت أمس الإثنين، محكمة استئناف الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حكم الإعدام ضد المواطن عبدالرحمن علي الشيبة، والذي صدر في مايو/ أيار العام الماضي 2018، من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة.

واتهمت جماعة الحوثي، الشيبة، بـ ”التخابر مع دولة أجنبية خلال الفترة 2015 – 2016م“، في وقت تؤكد أسرته ومحاميه أن التهمة سياسية.

واختطفت جماعة الحوثي بداية العام 2017م، الشيبة من مخيم للنازحين بمحافظة عمران بشمال اليمن، بعد فراره مع العشرات من الأسر من محافظة صعدة – معقل جماعة الحوثي- إلى عمران بعد الانقلاب الأمني بالمحافظة وتصاعد وتيرة اختطاف اتباع المذهب السلفي في صعدة من قبل جماعة الحوثي.

وقال محامي الدفاع عن المتهم الشيبة، ان المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، عقدة جلسة في تاريخ 12/5/2018م، وهي الجلسة الوح6يده التي عقدتها المحكمة الابتدائية في هذه القضية وأصدرت حكم الإعدام ضد عبد الرحمن الشيبه ودون حضور محامي.

وأشار المحامي عبد الحميد صبرة ل(ارم نيوز)“ قدمنا عريضة إستئناف عنه أمام الشعبة الإستئنافيه المتخصصة لكن الشعبة لم تلتفت لكل أسباب الطعن وقررت إعدام المستأنف تعزيرا“.

وأكد أن ”تأييد مثل هذه الأحكام في القضايا السياسية يثير مخاوف كثيره من عزم السلطة القائمة- الميليشيات الحوثية- على تنفيذها“.