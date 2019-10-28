وصول باخرة سعودية محملة بالجنود والمعدات العسكرية إلى ميناء عدن

وصلت مساء الاثنين، باخرة سعودية عملاقة، إلى موانئ عدن، تحمل على متنها عددًا كبيرًا من العربات والمعدات العسكرية والجنود، ضمن عمليات إعادة التموضع التي أعلنت عنها قوات التحالف العربي أمس الأول.

وقالت مصادر خاصة في ميناء عدن، لـ“إرم نيوز“، إن ميناء كالتكس للحاويات، التابع لميناء عدن، استقبل باخرة سعودية عملاقة، تحمل عربات ومعدات عسكرية وجنودًا.

وأشارت المصادر إلى أن ميناء كالتكس للحاويات، استلزمه إخراج ثلاث بواخر من رصيفه لاستقبال السفينة السعودية العملاقة التي يطلق عليها ”أبها“.

وذكرت المصادر أن القوات انتقلت برًا فور وصولها إلى مقر قوات التحالف العربي، غرب عدن.