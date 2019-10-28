مصادر: توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي الثلاثاء

قالت مصادر خاصة، إن توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيكون على الأرجح يوم غد الثلاثاء، بعد أن كان مقررًا اليوم الإثنين.

ورجحت المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ أن يكون تأجيل التوقيع من أجل ضمان حضور أطراف دولية وإقليمية ينتظر أن تشارك في الحدث.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد أعلن السبت الماضي، أن التوقيع على اتفاق الرياض سيتم بشكل رسمي خلال يومين.

ويأتي التوقيع على اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، بإشراف السعودية، بالتزامن مع ترتيبات على الأرض؛ حيث تواصل المملكة نشر آلياتها العسكرية في محافظة عدن، ووصل بعضها بالفعل إلى منطقة معاشيق مقر قصر الرئاسة اليمنية.