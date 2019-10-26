في تصعيد جديد.. الحوثيون يستهدفون نقطتي مراقبة بالحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي بالأسلحة المتوسطة، نقاط الارتباط المشترك التي تشرف عليها الأمم المتحدة، المنتشرة في أطراف مدينة الحديدة غربي اليمن، وفق اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين، أواخر العام الماضي.

وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة، المنتشرة ضمن القوات اليمنية المشتركة، السبت إن ”ميليشيات الحوثيين، استهدفت نقطتين من نقاط الارتباط للفريق المشترك بالحديدة، هما النقطة الأولى والخامسة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، في تصعيد جديد للميليشيات الحوثية على اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة“.

واتهمت الألوية، ميليشيات الحوثي ”بالاستمرار في خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، في محاولة للقضاء على كل الاتفاقات والمعاهدات السلام التي توقع عليها والتي ترعاه الأمم المتحدة”.

ونجحت الأمم المتحدة، عبر الجنرال الهندي، إبهيجيت جوها، رئيس البعثة الأممية لمراقبة ودعم اتفاق الحديدة، الأسبوع الماضي، في نشر 5 نقاط بمواقع التماس المختلفة من مدينة الحديدة، مركز المحافظة، لمراقبة وقف إطلاق النار، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين، لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية، غربي اليمن.