عضو رئاسة الانتقالي الجنوبي: هناك بوادر لعرقلة اتفاق الرياض

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن سالم العولقي، اليوم السبت، أن هناك ”بوادر لوضع العراقيل أمام اتفاق الرياض، بدأت بتصعيد سياسي من مدينة عتق“، في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، التي أعلن من خلالها عدم القبول بأي اتفاق.

وقال العولقي، في منشورعبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: إن ”الثلاثين سنة الماضية تؤكد أن الصعوبة ليست في إبرام الاتفاقيات بل عند تنفيذها فيحدث الفشل ويعود الصراع، وإن وثيقة العهد والاتفاق والمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة أمثلة حية على ذلك“.

وشدد القيادي الجنوبي على أن ”حزم التحالف العربي هو الضمان لنجاح هذا الاتفاق“.

وكان وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري قد قال في وقت سابق، اليوم السبت، خلال لقائه الوجاهات الاجتماعية في عتق، عاصمة محافظة شبوة: ”لن نقبل بأي اتفاق مذل، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“، في إشارة إلى اتفاق الرياض، الذي يُتوقع أن يتم التوقيع عليه نهائيًا في العاصمة السعودية الرياض خلال يومين، بعد أن وُقع بالأحرف الأولى.