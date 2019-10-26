فشلوا في 5 ملفات.. احتجاجات في تعز اليمنية ضد فساد الإخوان

شهدت مدينة تعز في اليمن، احتجاجات غاضبة ضد حزب الإصلاح الإخواني، الذي يسيطر على السلطة المحلية في المدينة؛ على خلفية فشلهم في خمسة ملفات، من بينها أزمات اقتصادية وخدمية وتأخر الرواتب، طالبوا خلالها بإقالة المسؤولين الحاليين وتعيين آخرين أكثر كفاءة.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للسلطات الحالية التي اتهموها بالانشغال بمصالحهم على حساب أهالي المدينة، وتوغل الفساد في المدينة، وتعيين بعض الولاءات في الوظائف الهامة.

وأكد المحتجون، في بيان، فشل السلطات المحلية في الإدارة الأمنية، وملف ”الجرحى وأسر الشهداء، وإسقاط بعضهم من الكشوفات، وعدم صرف رواتب بعض المديريات لشهر سبتمبر، وعدم تسويات كوادر جامعة تعز، وعن غياب الخدمات الضرورية“.

وأرجع البيان سبب الفشل إلى ”المحاصصة الحزبية وتعيين الولاءات التابعة لها، بدون انتقاء أصحاب المهارات أو القدرات الإدارية والقيادية“، وكذلك ”توغل الفساد، وهذا يحتاج إلى قضاء قوي ومستقل يساعد المجتمع في محاكمة الفاسدين“.

وأعاد البيان سبب الفشل إلى ”المحاصصة الحزبية وتعيين الولاءات التابعة لها، بدون انتقاء أصحاب المهارات أو القدرات الإدارية والقيادية، وبذلك يكون فاقد الشيء لا يعطيه“، وكذلك ”ممارسة الفساد والتغول في اللصوصية، وهذا يحتاج إلى قضاء قوي ومستقل يساعد المجتمع في محاكمة الفاسدين“.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات بعزل ومحاسبة قادة السلطة المحلية، وتعيين مناضلين شرفاء بدلًا منهم، وتفعيل التدوير الوظيفي لكل مديري المديريات والمكاتب التنفيذية، وتحرير تعز وإنهاء الحصار دون تسويف أو مبررات.