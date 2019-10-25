”الانتقالي الجنوبي“: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة في الجنوب

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم الجمعة، أنّ الجنوب سيكون حاضرًا وبقوة في المرحلة القادمة من خلال اتفاق الرياض التاريخي.

وقال المجلس، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسمه، نزار هيثم، عبر موقعه الرسمي، إنّه ”نجح من خلال التوقيع على اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية أن يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية“.

وأضاف أنّ المرحلة الجديدة تضمن ”الشراكة الرسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بما يخدم قضيتنا الوطنية وبما يُعزز حضورنا المحلي والإقليمي والدولي“.

وأشار إلى أنّ ”الاتفاق سننتقل فيه من مرحلة الجمود والنكران لقضيتنا الوطنية إلى مرحلة الشراكة الواضحة والرسمية والاعتراف الإقليمي والدولي بالقضية الجنوبية، وانتزاع حق الجنوبيين في إدارة أرضهم وتأمينها وحمايتها، وكذلك تمثيل أنفسهم في كافة المحافل“.

وأكد المجلس الانتقالي على ”استمرار قطاعاتنا العسكرية والأمنية في محاربة الميليشيات الحوثية والتنظيمات والجماعات الإرهابية ضمن جهود واستراتيجية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية“.

وبين أنّ ”اتفاق الرياض يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي وأهدافه المتمثلة في التحرير والاستقلال“.

وتابع البيان: ”لقد أثبتت قيادة المجلس للعالم أجمع حرصها الشديد على السلام، وعلى إنجاح مساعي التهدئة وبأننا شركاء فاعلون وجادون في تأمين أرضنا وحماية حدودنا، إلى جانب نجاحنا وحرصنا على المضي مع التحالف العربي في مواجهة الميليشيات الحوثية ومكافحة الإرهاب والتطرف وأيادينا ممدودة للجميع من أجل السلام“.