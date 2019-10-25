أبرز ملامح اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

ما يزال التكتم مسيطرا على بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وسط التزام الطرفين الصمت حيال التفاصيل.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فجر اليوم الجمعة نقلا عن مصدر سعودي أن الاتفاق الذي يشرف عليه التحالف العربي بقيادة المملكة ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني.

وأشار المصدر إلى أن ”الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب“.

وأوضح أن ”الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية“.

وكانت 3 مصادر مطلعة قالت، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، لـ“إرم نيوز“، إنه جرى التوقيع على مسودة اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، وذلك بعد أشهر من الحوار الذي جرى في بداية المطاف لأسابيع في مدينة جدة السعودية.

وقالت المصادر: ”إن المجلس الانتقالي الجنوبي وقع على مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه رسميًا من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في حضور عربي ودولي خلال أيام“.

ولم يفصح أحد المصادر عن تفاصيل المسودة، مكتفيًا بالقول إن وسائل الإعلام نشرت جزءًا كبيرًا منها خلال الأيام الماضية.

ويعد هذا الاتفاق نجاحًا كبيرًا لجهود السعودية والإمارات، الرامية إلى توحيد الصفوف لمواجهة الميليشيات الحوثية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال في تصريح سابق، الخميس، إن الاتفاق وشيك.

وبدأ الحوار، منذ مطلع الشهر الماضي، في مدينة جدة، قبل أن ينتقل الوفدان مؤخرًا إلى العاصمة الرياض؛ للتوصل إلى اتفاق ينهي التوتر الذي حدث مؤخرًا في جنوب اليمن.