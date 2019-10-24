اليمن.. أول تعليق لعيدروس الزبيدي بعد التوقيع على مسودة اتفاق الرياض‎

وصف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، توقيع وفده على اتفاق الرياض مع وفد الحكومة اليمنية، بأنه ”خطوة جيدة“، بحسب مسؤول بالمجلس.

وكتب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، تغريدة على ”تويتر“، قال فيها إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الزبيدي، الذي وصف توقيع الاتفاق بأنه ”خطوة جيدة“، وأكد أن ”القادم أفضل“.

ووقع وفد المجلس الانتقالي على مسودة اتفاق الرياض، في وقت سابق من ليل الخميس، فيما ينتظر أن توقع الحكومة اليمنية خلال الساعات القادمة، ثم الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي، بحسب ما أكدت مصادر لـ“إرم نيوز“.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عقب الإعلان عنه مباشرة -وفقًا لذات المصادر- بإشراف ومشاركة التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية.

وفي السياق، نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن مصادر سعودية، بنودًا من الاتفاق، مشيرة إلى أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق.

وقالت المصادر إن ”اتفاق الرياض ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيرًا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية“.

وأضافت: ”كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة“.

وتابعت: ”كما يتضمن اتفاق الرياض إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية“.