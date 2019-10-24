اليمن.. مجهولون يغتالون جنديًا في وادي حضرموت (صور)

اغتال مسلحون مجهولون، يشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة، اليوم الخميس، أحد جنود الجيش اليمني بوادي محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“: إن المسلحين أطلقوا النار على الجندي سعيد العوبثاني، الذي كان يقود سيارته في مديرية القطن، ما أدى إلى انقلاب سيارته ووفاته.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الجندي المستهدف هو أحد الحراس الشخصيين لمدير أمن مديريات الوادي والصحراء في محافظة حضرموت، العميد مبارك العوبثاني.

وتشهد الأجزاء الشمالية والشرقية من محافظة حضرموت نشاطًا متصاعدًا لعناصر تنظيم القاعدة، من خلال تنفيذ عدد من عمليات الاغتيال تستهدف العسكريين والأمنيين.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي كانت آخر عملية، حيثُ استُهدف موكب عسكري لقوات التحالف العربي، وأسفرت العملية عن مقتل قائد قوات التحالف، سعودي الجنسية، العميد الركن بندر العتيبي و4 آخرين، بينهم يمنيان.