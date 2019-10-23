بينهم قيادي ميداني بارز.. الجيش اليمني يقتل 25 حوثيًا في محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء مقتل 25 من ميليشات الحوثي في معارك بمديرية عبس، بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، عن مصدر عسكري، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إن ”مسلحي جماعة الحوثي شنّوا هجومًا على جنوب منطقة الطينة، شمال عبس، بحجة“.

وذكر المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، أن ”المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحًا حوثيًا، وجرح وأسر آخرين بينهم مصابون“.

ونشر الجيش مقاطع فيديو لجثث قتلى الحوثيين في أرض المعركة.

ولفت المصدر، إلى أن ”مقاتلات التحالف العربي شنّت 10 غارات استهدفت العربات العسكرية التابعة للحوثيين وتجمعاتهم بمحاذات الطينة“.

إلى ذلك، قال موقع الجيش اليمني ”سبتمبر نت“، إن الحوثيين شيعوا، الثلاثاء، 15 قتيلًا من مسلحيهم في مديرية وشحة، بحجة، عقب مقتلهم في معارك في جبهة حيران، بالمحافظة.

وأوضح أن بين القتلى الذين تم تشييعهم القيادي الميداني في جماعة الحوثي ”عبدالله علي حاصب جحيز“.