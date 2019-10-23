حقيقة منع اللواء شلال شايع من دخول مقر قوات التحالف بعدن

نفى المتحدث باسم المقاومة الجنوبية في اليمن، علي شايف الحريري، منع مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة، اللواء شلال علي شايع، من دخول مقر قيادة قوات التحالف في عدن.

وكانت وسائل إعلام محلية ومنصات تواصل اجتماعي، تداولت النبأ الذي نشره الصحفي اليمني أحمد ماهر، على حسابه بموقع (فيسبوك)، وقال فيه إن ”قيادة قوات التحالف العربي في عدن منعت اللواء شلال من دخول مقرها العسكري، بحجة أنه لا يملك صفة رسمية“.

وقال المتحدث باسم المقاومة الجنوبية، على صفحته على موقع (فيسبوك): ”توضيح حقيقة خبر منع اللواء شلال شايع من دخول مقر التحالف العربي، والذي نشره أحمد ماهر من الرياض، طبعًا خبر لا أساس له من الصحة“.

وأضاف الحريري: ”كاتب الخبر لا يستحق الرد؛ ولكني أنفيه كون الخبر بمثابة إعلان تحريض خطير ضد السعودية، وخلق عدم ثقة بينها وبين أبناء الجنوب، وأحمد ماهر قبل 4 أيام كان في ضيافة علي محسن الأحمر، والمنشور وصل أحمد ماهر جاهزًا من مكتب الأحمر“.

ولفت الحريري إلى أن ”الغرض من نشر خبر مثل هذا ”معروف“ ويتلخص في الآتي: استحضار ثورة كراهية للسعودية في الجنوب من خلال إشاعة أن السعودية تستهدف رموزًا جنوبية أحبها الشعب“.

وتابع: ”حزب الإصلاح وعبر أحمد ماهر يريد أن يوصل رسالة للجنوبيين أن السعودية تدعم الإخوان، وتحارب من حاربهم، لتأليب المقاومة الجنوبية والشعب ضد السعودية“، مضيفًا أن ”هذا أحد أهم أهداف حزب الإصلاح اليمني“.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري، أصدر قرارًا عقب الأحداث التي شهدتها عدن من اقتتال بين قوات حكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منتصف آب/أغسطس الماضي، بإقالة اللواء شلال علي شائع، من منصبه مديرًا لأمن عدن، وتعيين العميد ناصر محمد محسن الشوحطي، خلفًا له.

ولم يتم تنفيذ قرار الميسري كون اللواء شلال تقلد منصبه بقرار رئاسي صادر عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولا يبعده عن منصبه غير قرار آخر يصدر عن الرئيس اليمني، حسب مطلعين على الإجراءت الحكومية في اليمن.