الأمم المتحدة تنشر رابع نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

نشرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، رابع نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بمحافظة الحديدة غربي اليمن، بعد أن تم نشر 3 نقاط بقطاعات مختلفة في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش: إن ”الأمم المتحدة نشرت اليوم رابع نقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، في منطقة المنظر بالقرب من ساحة العروض جنوبي الحديدة“.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، نشرت الأمم المتحدة 3 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح شمالي الحديدة، وقوس النصر شرقي المدينة، ‎بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأضاف أن ”عملية الانتشار اليوم رافقتها صعوبات جمة؛ لعدم تمكن فريق المراقبين وضباط الارتباط من الوصول إلى الموقع المحدد، رغم أن المسافة التي تفصل فريق المراقبين لا تزيد على 5 كم“، مبينًا أن ”أكثر من ألفين و500 لغم أرضي زرعتها ميليشيات الحوثي بالقرب من المكان المحدد للانتشار، الأمر الذي استدعى حضور خبراء المتفجرات لتصفية جزء من المساحة التي تم الانتشار فيها“.

وأشار الدبيش إلى أن ”حضور خبراء المتفجرات وتعاملهم مع الألغام في تلك المنطقة، والطريق الشائكة التي اتخذها الفريق الأممي وصولًا إلى المكان المحدد أخّر عملية الانتشار لأكثر من 3 ساعات“.

وتأتي عملية الانتشار الرابعة في إطار خفض التصعيد بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووفقًا لآلية تهدئة تمت الموافقة عليها باجتماع سابق للجنة الثلاثية، بحسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تتواصل تجربة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي والجبلية وحيس، غربي المدينة، حسب المصدر ذاته.