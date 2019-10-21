قائد عسكري يمني: هناك تنسيق حوثي إخواني لإضعاف جبهة الضالع

أكد مسؤول عسكري في القوات المشتركة اليمنية بمحافظة الضالع الجنوبية وجود تنسيق بين الميليشيات الحوثية وحزب الإصلاح – الإخوان المسلمين في اليمن– يهدف إلى إضعاف جبهة الضالع لصالح الحوثيين.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الضالع النقيب ماجد الشعيبي لـ“إرم نيوز“ إن واحدة من عمليات التنسيق بين الطرفين كانت ”الهجوم الحوثي بالتزامن مع محاولات قوات تتبع حزب الإصلاح إشعال اشتباكات ودخول العاصمة عدن بالقوة“.

وأضاف“هناك هدف إستراتيجي حوثي وهو تجميد ميناء عدن وقطع الخط الرابط بين صنعاء والضالع باعتباره خطًّا دوليًّا، مقابل فتح ميناء الحديدة، وتستخدم الميليشيات الحوثية حزب الإصلاح لتنفيذ هذه المهمة، لكن بفضل الله تم إحباط كل هذه المخططات، واليوم نحن نقف في موقع متقدم وخطواتنا مستمرة“.

وعن مسار المواجهات المسلحة بين القوات المشتركة وعناصر الميليشيات الحوثية، قال الشعيبي ”يومًا عن آخر، تتسع دائرة الانتصارات بشكل غير مسبوق، واليوم وضعت القوات الجنوبية المشتركة أقدامها بمنطقة الفاخر ويجري حاليًّا تأمين هذه المنطقة بشكل كامل، والخطوة التالية بعد تأمين المنطقة ستتحول إلى قاعدة عسكرية، لانطلاق عمليات عسكرية لتحرير باقي المناطق المجاورة لها“.

ولفت الى أن الخسائر التي تتكبدها الميليشيات الحوثية كبيرة جدًّا، مؤكدًا أن الهدف الإستراتيجي للقوات المشتركة ”هو تحرير محافظة إب وجبالها المطلة على محافظة الضالع، كي نمنع تعرّض محافظة الضالع لأي اختراق“.