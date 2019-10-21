مقتل 4 جنود بمواجهات بين قوات الحكومة اليمنية و“الانتقالي الجنوبي“ في أبين (صور)‎

قُتل 4 جنود يمنيين وأصيب 8 آخرون، يوم الإثنين، في مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن العام والقوات الخاصة التابعة للحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، شرقي محافظة أبين.

وقالت مصادر محلية في مديرية مودية شرقي أبين، لـ ”إرم نيوز“: إن المواجهات نشبت بين الطرفين بعد أن استحدثت قوات الأمن العام حاجزًا عسكريًا، قرب المدخل الغربي للمديرية، وهو ما أشعل الخلاف بين الطرفين وأدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بينهما.

وتضيف المصادر أن القوات الخاصة التابعة للحكومة اليمنية وقفت إلى جانب قوات الأمن العام في مواجهة قوات الحزام الأمني، التي حظيت بإسناد قبلي، وتمكنت لاحقًا من السيطرة على المجال الغربي من مديرية مودية، والاستيلاء على عدد من العربات العسكرية التابعة لقوات الأمن العام والقوات الخاصة.

وبحسب شهود عيان، فإن مستشفى ”الشهيد عوض“ بمودية استقبل 4 قتلى و8 مصابين، من الطرفين، في حين تتحدث مصادر أخرى عن وقوع 8 من أفراد القوات الخاصة كأسرى لدى قوات الحزام الأمني.

في الأثناء، تجري عمليات وساطات اجتماعية وقبلية لاحتواء الموقف والسيطرة عليه، أدت إلى توقف المواجهات.

ومنذ أغسطس الماضي، تتقاسم القوات الحكومية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على محافظة أبين، بعد المواجهات العسكرية التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومحافظات لحج وأبين وشبوة، قبل أن تدعو المملكة العربية السعودية الطرفين إلى حوار سياسي يجمعهما على أراضيها.