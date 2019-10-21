الأمم المتحدة تنشر ثالث نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

نشرت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، ثالث نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد أن تم نشر نقطتين مماثلتين.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن ”الأمم المتحدة نشرت اليوم، ثالث نقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، في منطقة (قوس النصر) عند الكيلو 16 أو ما تسمى بـ (حوش الأبقار)، شرقي الحديدة“.

والسبت والأحد، نشرت الأمم المتحدة أول نقطتين لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، ‎بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

في السياق، أفاد الدبيش بمقتل جندي وإصابة ضابط من القوات الحكومية في لجنة الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، برصاص قناص من ميليشيات الحوثيين، خلال تنفيذ عملية الانتشار في منطقة ”قوس النصر“ اليوم.

وأوضح أن إطلاق النار تجاه الجندي والضابط تم أثناء انتظارهما لرئيس الفريق الأممي ”جوها“ في الموقع المحدد للانتشار.

واعتبر الدبيش، أن ”ميليشيات الحوثيين تستخف بقرار وقف إطلاق النار من خلال قتلها للجندي وإصابتها للضابط، إضافة لإرغامها رئيس الفريق الأممي على الوصول لموقع الانتشار عبر طريق يبعد أكثر من 4 ساعات، فيما الوصول للمكان لا يحتاج لأكثر من 15 دقيقة“.

وتأتي عملية الانتشار الثالثة في إطار خفض التصعيد بالمنطقة، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في ديسمبر الماضي، ووفقًا لآلية تهدئة تم الموافقة عليها باجتماع سابق للجنة الثلاثية، بحسب المصدر ذاته.

ووفقًا للدبيش، فإن عملية نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار ستستمر يوم الثلاثاء، وستشمل موقعًا رابعًا وهو منطقة منظر، جنوبي الحديدة.

ومن المقرر أن تتواصل تجربة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيس، غربي المدينة، حسب المصدر ذاته.