المجلس الانتقالي: نرفض محاولات الإخوان تعكير صفو الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب

جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، التأكيد على تمسك المجلس بـ“الثوابت الوطنية، والشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة“، مشددة على ”ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية نحو جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي“.

وأكدت الهيئة، خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي، على ”تمسك المجلس الانتقالي بإدارة محافظات الجنوب المحررة، ورفض محاولات جماعة الإخوان، تعكير صفو الأمن والاستقرار في هذه المناطق“.

وبحث الاجتماع، الذي عقد برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس، مجريات ومستجدات حوار جدة، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، ومواقف الحكومة الشرعية المغتصبة من قبل جماعة الإخوان، والمعرقلة لجهود إنجاح الحوار، بحسب ما نقله موقع ”عدن الغد“ المحلي.

وحذرت الهيئة من ”خطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به قيادات الشرعية الإخوانية، وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت“.

وأشارت إلى أن ”هذه المحاولات، هدفها الأساس تفجير الوضع وإفشال حوار جدة“، مطالبة في الوقت نفسه قيادة التحالف العربي بـ“وقف هذا التصعيد، والدفع لاستكمال الحوار، لتوجيه مختلف الإمكانيات لمحاربة الميليشيات الحوثية الانقلابية“.