الحوثيون يمنعون الفريق الأممي من استكمال نشر نقاط المراقبة بالحديدة

منعت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، كبير المراقبين الدوليين، ورئيس لجنة تنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، الجنرال الهندي ”أباهجيت جوها“ وفريقه الأممي، من التحرك لاستكمال تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محادثات السلام اليمنية التي شهدتها السويد، أواخر العام الماضي.

وقالت مصادر عسكرية في الحديدة لـ“إرم نيوز“، إن ”ميليشيات الحوثي انتشرت قرب السفينة التابعة للأمم المتحدة الراسية في مياه البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة، ومنعت الفريق التابع للأمم المتحدة من التحرك نحو نقطة الالتقاء الثانية في مدينة الصالح، شرقي مدينة الحديدة، مركز المحافظة، لمواصلة تنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في خطوط التماس بالحديدة“.

وذكر الموقع الرسمي التابع لألوية العمالقة المنتشرة في مدينة الحديدة، أن ”فريق القوات المشتركة متواجد في مكان الالتقاء منذ الصباح، بينما قامت ميليشيات الحوثي بمنع الفريق الأممي من النزول من السفينة الأممية“.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، على صفحته في تويتر: ”‏أقول للأمم المتحدة، إن ما حصل اليوم من تواجد مسلحي ‎ميليشيات الحوثي أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة كما هو متفق عليه، يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات“.

وبدأت الأمم المتحدة، أمس السبت، نشر أولى نقاط المراقبة؛ لوقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في الحديدة، غربي اليمن.

وكان مقررًا، اليوم الأحد، بحسب جدولة الاتفاق، أن يتم نشر نقطة المراقبة الثانية بمدينة الصالح، شرق مدينة الحديدة، قبل أن تعرقل ميليشيات الحوثي العملية.