عضو الانتقالي الجنوبي في اليمن: حوار جدة كشف لنا 3 حقائق جوهرية

قال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام للمجلس، فضل الجعدي، اليوم السبت، إن حوار جدّة الجاري بين الحكومة اليمنية، وقيادة المجلس الانتقالي، ”بيّن ثلاث حقائق جوهرية، ظهرت على السطح“.

وأشار الجعدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، إلى أن أولى هذه الحقائق هي أن ”الشرعية بقضّها وقضيضها تحت هيمنة حزب الإخونج ويسيطر على كل قراراتها“، في إشارة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن).

وأضاف أن الحقيقة الثانية، هي أن ”حزب الإخونج يقف وراء كل الانكسارات والفشل طوال خمس سنوات“، فيما كانت الحقيقة الثالثة – بحسب الجعدي – هي أن ”المجلس الانتقالي أكثر حرصًا على شرعية الرئيس هادي وعلى جهود التحالف العربي“.

من جهة أخرى، تساءل رئيس الجمعية الوطنية التابعة للانتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، عن ما يجري في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، التي استقبلت في غضون خمسة أيام عددًا من وزراء الحكومة اليمنية، بينهم وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل، صالح الجبواني.

وقال بن بريك على تويتر، ”ماذا يجري في سيئون؟! من خلال إعادة وهرولة من فشلوا في عدن إليها، وهل التحالف على علم بنشاطهم المريب وهل سقطت التهدئة؟ سؤال يضعنا أمام محك انكسار التهدئة ”.

وتحتضن المملكة العربية السعودية، محادثات غير مباشرة، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ لبحث الأزمة السياسية التي نشبت في جنوب اليمن، في شهر أغسطس/ آب الماضي.