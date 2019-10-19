الأمم المتحدة تنشر أول نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة غرب اليمن

بدأت الأمم المتحدة، اليوم السبت، نشر نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن ”الأمم المتحدة بدأت أول عملية انتشار وتثبيت لنقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها“.

وأشار الدبيش إلى أن أول نقاط مراقبة وقف إطلاق النار تم تثبيتها في الخطوط الأمامية الساخنة بين القوات الحكومية و“الحوثيين“، هي نقطة الخامري، شمال الحديدة. ‎

يأتي ذلك في إطار خفض التصعيد بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووفقًا لآلية تهدئة تم الموافقة عليها باجتماع سابق للجنة الثلاثية، بحسب العقيد الدبيش.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، ويرأسها الجنرال الأممي أباهيجيت جوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر الدبيش أن عملية نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار ستستمر حتى الثلاثاء، وستشمل 3 مواقع أخرى هي مدينة الصالح، وحوش الأبقار، ومنطقة منظر، جنوب الحديدة.

وأوضح أن تجربة مراقبة وقف إطلاق النار في المناطق المذكورة ستتواصل لمدة أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيس، غرب الحديدة.

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان يفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خلال 21 يومًا من بدء وقف إطلاق النار، وهو ما لم يحدث رغم مرور عشرة أشهر على الاتفاق.