وزير خارجية البحرين: قطر تعرقل الحل في اليمن

اتهم وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، قطر بمحاولة عرقلة الحل في اليمن، باستخدام قناة ”الجزيرة“، التي تبث مواقفها الإعلامية.

واعتبر الوزير البحريني اقتراب توقيع اتفاقية بين الشرعية والجنوب في اليمن ”قفزة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالاستقرار المستقبلي لليمن، خصوصًا بعد الاجتماعات المهمة التي عقدت في جدة“.

وأضاف في تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط“ أن ”الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلًا ولن ينجح أبدًا في اليمن؛ لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني، وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه“.

وكان من المنتظر أن توقع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الخميس في الرياض، على اتفاق ينهي الانقسام بين الطرفين، تتويجًا لحوار جدة الذي ترعاه وتشرف عليه السعودية.

لكنّ التوقيع على مسودة الاتفاق تأجل، بسبب انقسام داخل الحكومة اليمنية، ووضع بعض أطرافها شروطًا جديدة، وفق مصادر خاصة لـ“إرم نيوز“.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، أمس الخميس، إن ”حوار جدة“ بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ”ما زال مستمرًا“.

ودعا هيثم إلى عدم الالتفات للتسريبات عبر المواقع الإخبارية والانسياق لما سماه ”تضليل القنوات كالجزيرة وغيرها، والتي تأتي ضمن اختراق جماعة الإخوان المسلمين لهذه المؤسسات الإعلامية وتوظيفها وتوجيهها سياسيًا لإفشال جهود المملكة في إنجاح الحوار“، على حدّ تعبيره.

واتهم هيثم وسائل إعلام مقربة من الإخوان بمحاولة إفشال وعرقلة الحوار الجاري برعاية السعودية بشتى الوسائل.

ويجري وفد من المجلس الانتقالي وممثلون عن الحكومة اليمنية محادثات غير مباشرة منذ أكثر من شهر في جدة، بإشراف ورعاية من المملكة العربية السعودية.