عمال النظافة يحتجون ضد انقطاع رواتبهم في تعز اليمنية‎

نظم المئات من عمال النظافة مسيرة احتجاجية، اليوم الخميس، في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة قوى موالية لحزب الإصلاح الإخواني في اليمن؛ للمطالبة برواتبهم المنقطعة منذ عدة أشهر، شاركهم فيها عدد من نشطاء المدينة.

انطلقت المسيرة من وسط مدينة تعز إلى مقر السلطة المحلية المؤقتة في مبنى شركة النفط، رافعين لافتات تطالب ”بسرعة صرف الرواتب“.

وأعلن عمال النظافة في وقت سابق إضرابًا كليًا عن العمل؛ بسبب وقف رواتبهم التي لا تتجاوز نحو 27 ألف ريال شهريًا للعامل الواحد منذ عدة أشهر، ما أدى لتكدس القمامة في شوارع وأحياء المدينة ما يهدد بكارثة بيئية في حال استمرار الإضراب.