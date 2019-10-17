غريفيث: مؤشرات إيجابية في ”حوار جدة“ بشأن جنوب اليمن

قال مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إن المحادثات التي تقودها المملكة العربية السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن تشهد تقدمًا، وإن ”هناك مؤشرات جيدة“.

وتابع غريفيث، أمام جلسة لمجلس الأمن: ”كان لدينا أمل في إعلان اتفاق جدة، بين الأطراف اليمنية هذا اليوم“.

كما أكد ضرورة عودة الحكومة اليمنية وبسلطة كاملة إلى عدن‎.

وكانت مصادر يمنية مطلعة، قالت لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، إنه من المقرر أن توقع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على اتفاق جدة، بعد أسابيع من الحوار غير المباشر، بدعوة من المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس ”في حال لم يستجد طارئ“.

لكن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، نفى أمس الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن موعد توقيع الاتفاق، وقال: ”لم يتم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق.. ما يتم تداوله بهذا الشأن عارٍ عن الصحة“.

وتخوض الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، جلسات حوار غير مباشرة، في مدينة جدة السعودية، بعد مواجهة مسلحة بين الطرفين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في أغسطس/ آب الماضي، انتهت بسيطرة الانتقالي الجنوبي، على عدن ومحافظة لحج، وجزء من محافظة أبين، جنوبي البلاد، قبل أن تدعو الرياض الطرفين إلى حوار ينهي الأزمة بينهما.