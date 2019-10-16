اليمن.. ميليشيات الحوثي تخطط لمصادرة أموال البهائيين

تعتزم ميليشيات الحوثي مصادرة أموال وممتلكات الطائفة البهائية في اليمن، وهو أحدث محاولات التضييق عليهم عقب حملات اعتقال واسعة طالتهم خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم البهائيين في اليمن عبدالله العلفي، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، قائلًا: إن ”النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين طالبت القضاء اليمني بترحيل كل من يعتنق الدين البهائي، وحجز أموال وممتلكات المؤسسات البهائية، وتعيين حارس قضائي عليها تمهيدًا لإصدار حكم بمصادرتها، فضلًا عن المطالبة بإعدام المواطن اليمني حامد بن حيدرة“.

وقبل عام صدر أول حكم إعدام ضد البهائي اليمني حامد بن حيدرة ومصادرة أمواله، حين قررت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء إغلاق كافة المحافل التابعة لهذه الأقلية.

وأكد العلفي أن تلك التوجهات الحوثية جريمة ”تطهير ديني“ مع سبق الإصرار وكاملة الأركان ”تحرمها جميع الشرائع السماوية والقوانين والمعاهدات الدولية، كما يحرمها الدستور اليمني والقوانين السائدة“.

ويصل عدد معتنقي البهائية في اليمن إلى نحو 5 آلاف شخص، يتركزون في مناطق ”عدن، صنعاء، اب“ ويمارسون طقوسهم بشكل سري.

وكان قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا إلى ”الإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقدهم الديني، ووقف إصدار مذكرات توقيف بحقهم، ووقف المضايقات التي يتعرضون لها“.