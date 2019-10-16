الحكومة اليمنية: لم يحدد أي موعد لتوقيع اتفاق مع ”الانتقالي“

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، عدم تحديد أي موعد، لتوقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.

ويأتي الإعلان الحكومي، بعد أنباء عن استعداد الطرفين لتوقيع الاتفاق المرتقب يوم غد الخميس، وتداول بنود من مسودة الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قول المتحدث باسم الحكومة راجح بادي اليوم: ”لم يتم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق.. ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه عارٍ عن الصحة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونفى بادي أيضًا، ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، واصفًا إياه بـ“التسريبات المشبوهة“.

ووكانت مصادر يمنية مطلعة قد قالت في حديث لـ“إرم نيوز“ أمس الثلاثاء: ”إن الخميس المقبل هو موعد توقيع الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي، في حال لم يستجد أي طارئ“.

وأشارت المصادر إلى أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سيغادر مدينة جدة صوب العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على الاتفاق النهائي مع الحكومة اليمنية.

وتوجه فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة، عيدروس الزبيدي رئيس المجلس رفقة أعضاء هيئة رئاسة المجلس.