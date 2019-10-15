مصادر: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يغادر إلى الرياض لتوقيع ”اتفاق جدة“

قالت مصادر خاصة إن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سيغادر مدينة جدة منتصف الليلة صوب العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على الاتفاق النهائي مع الحكومة اليمنية.

وأكد مصدر سياسي مطلع لـ“إرم نيوز“ أن وفد المجلس الانتقالي سيغادر بعد ساعة من الآن إلى الرياض لوضع اللمسات الأخيرة، والتوقيع على مسودة الاتفاق، والذي يتوقع أن يتم، يوم الخميس المقبل.

وحول بنود مسودة الاتفاق رفض المصدر الإفصاح عنها، مؤكدًا أن هناك التزامًا للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الراهن.

لكن المصدر لم ينفِ بعض البنود التي تداولتها وسائل إعلام جنوبية في اليمن ومنها تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة انتشار للقوات السعودية والإماراتية في عدن.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على مسودة الاتفاق النهائية، يوم الخميس المقبل، بحسب ماهو متفق عليه، مشيرًا إلى أن التحالف العربي سيشرف على تنفيذ بنود الاتفاق خلال مدة أقصاها شهر من التوقيع عليه.

ومنذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي يوجد وفد المجلس الانتقالي في مدينة جدة بناءً على دعوة سعودية وجهت له في سبيل التهدئة في الجنوب، وتوحيد الجهود تجاه الميليشيات الحوثية وتحرير اليمن من سيطرتها.