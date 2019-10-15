وصول 6 من وزراء الحكومة اليمنية إلى حضرموت

وصل إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، ستة من وزراء الحكومة اليمنية قادمين من المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لعودة كاملة للحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية.

عصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء يستقبل ستة من وزراء الحكومة اليمنية في #سيئون #إرم_نيوز #اليمن #حضرموت pic.twitter.com/JRwRySYS0s — إرم نيوز (@EremNews) October 15, 2019

وقالت مصادر في مطار سيئون الدولي، لـ“إرم نيوز“، إن الوزراء الذين وصلوا إلى سيئون هم: وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، وزير الكهرباء محمد العناني، وزير الصحة ناصر باعوم، وزير التعليم العالي عبدالرحمن باسلامة، وزير الثروة السمكية فهد كفاين، وزير الثقافة مروان دماج.

وأكدت المصادر أن حضور الوزراء الستة يأتي للاطلاع على المشاريع الجارية في محافظة حضرموت، وفقًا لقطاع كل وزارة، والممولة من حصة المحافظة من مبيعاتها من النفط، إضافة إلى كونه على ما يبدو تمهيدًا لعودة كاملة للحكومة اليمنية إلى الداخل، بعد توقيع اتفاق جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى زيارة مرتقبة للوزراء إلى مديريات الساحل بمحافظة حضرموت، خاصة مدينة المكلا عاصمة المحافظة.