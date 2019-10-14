الدبيش: الحوثيون يعطلون اجتماع البعثة الأممية ويستمرون في التحشيد‎

قال المتحدث الرسمي للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، إن الميليشيات الحوثية أبلغت البعثة الأممية الخاصة بالرقابة على إعادة الانتشار في الحديدة ، بإلغاء الاجتماع المشترك الذي كان مقررًا انعقاده الثلاثاء للجنة تنسيق إعادة الانتشار .

وأضاف الدبيش في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن قرار إلغاء وتعطيل الاجتماع صدر من رئيس وفد الحوثيين في صنعاء وتم إبلاغ البعثة الأممية بذلك، مؤكدًا أن ذلك يعد نسفًا كليًا لجهود السلام والاتفاقات التي تمت في استوكهولهم وما تلاها من اجتماعات للجنة تنسيق إعادة الانتشار .

وأوضح أن ذلك تزامن مع استمرار التحشيد العسكري للميليشيات الحوثية في عدة جبهات ومناطق بمحافظة الحديدة، لافتًا إلى أن التساهل مع الميليشيات الحوثية والتسويف معها ساعد هذه الميليشيات على استعادة أنفاسها وقواتها وبدأت بالتحرك في محاولة منها لاستعادة مواقع ومناطق سيطرت عليها القوات المشتركة .

وأشار الدبيش إلى أن الميليشيات الحوثية سبق لها وأن منعت عقد أي اجتماعات للبعثة الأممية ومنعت دخول الفريق الأممي كما منعت نزع الألغام ، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي قرعت طبول الحرب وأنهت أي محاولات للتهدئة والسلام .