منظمة يمنية: الحوثيون يعرضون 400 مختطف للخطر بإلباسهم الزي العسكري

قالت منظمة ”رابطة أمهات المختطفين“ في اليمن إن ميليشيات الحوثيين نقلت، اليوم الإثنين، 400 مختطف من السجن المركزي بصنعاء إلى منطقة عسكرية معرّضة للضربات الجوية.

وأضافت المنظمة المحلية، في بيان لها على فيسبوك، أن الميليشيات الحوثية ”قامت بإلباس 400 مختطف داخل السجن المركزي بصنعاء الزي العسكري للقوات الجوية، ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين، بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم“.

وحمّلت ”رابطة أمهات المختطفين“ جماعة الحوثيين ”مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقًا لضربات طيران التحالف العربي، وقالت: فقدنا سابقًا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين“.

وناشدت المنظمة الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم ”دون قيد أو شرط“.