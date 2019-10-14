وصول رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة على وقع قذائف الحوثيين

وصل رئيس البعثة التابعة للأمم المتحدة، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، الجنرال الهندي، أباهجيت جوها، الإثنين، إلى المحافظة اليمنية غربي البلاد، للبدء في مزاولة عمله الرامي للدفع بعملية الاتفاق المُبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين، في مشاورات السلام اليمنية التي شهدتها السويد، أواخر العام الماضي.

وبحسب مصادر إعلامية يمنية، فإن الجنرال جوها، المُعين في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام بزيارة أولية لميناء الحديدة والتقى قيادات تابعة لميليشيات الحوثيين.

وسبق أن التقى الجنرال الهندي، بقيادات حوثية أثناء زيارته إلى صنعاء، الأربعاء الماضي، ومسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث إمكانية عودة اجتماعات لجنة التنسيق وإعادة الانتشار المشتركة بين الطرفين.

وبالتزامن مع وصول رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثيين قصفها المدفعي مستهدفة مواقع القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي في مديرية الدريهمي، ومدينة الصالح جنوبي مدينة الحديدة مركز المحافظة.

وكشفت ألوية العمالقة المقاتلة ضمن القوات المحلية المشتركة، على موقعها الرسمي، الإثنين، عن تعزيزات عسكرية كبيرة، دفعت بها ميليشيات الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

ونقل الموقع عن مصادره العسكرية، أن الميليشيات ”دفعت بالمئات من مسلحيها وآليات تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة صوب مناطق عرفان وظمي جنوب الحديدة، إضافة إلى تعزيزات أخرى دفعتها نحو مناطق الجبيلة والتحيتا والجاح، واستحدثت مواقع جديدة فيها“.