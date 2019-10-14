اليمن.. قوات حكومية تفرق بالقوة تظاهرة سلمية مؤيدة للنخبة الشبوانية في شبوة (فيديو)

قالت وسائل إعلام محلية ونشطاء يمنيون، إن قوات أمنية تابعة لحزب الإصلاح اليمني (إخوان اليمن)، قمعت اليوم الاثنين تظاهرة شارك فيها العشرات من أبناء مديرية نصاب بمحافظة شبوة، تطالب بعودة النخبة الشبوانية.

وقالت صحيفة ”عدن الغد“ المحلية إن ”المشاركين رددوا هتافات تطالب بخروج الشرعية وحزب الإصلاح من شبوة“، وهو ما قابلته قوات أمنية محسوبة على الإصلاح بقمع شديد، إذ تم تفريق المتظاهرين بإطلاق النار عليهم.

ووثق مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مركبة مدرعة بين صفوف المتظاهرين، قبل أن تبدأ بإطلاق الرصاص في محاولة لتفريقهم.