الحكومة اليمنية تنفي تلقيها عرضًا حوثيًا لتبادل 2000 أسير

نفى مسؤول ملف الأسرى في الحكومة اليمنية هادي هيج، اليوم الجمعة، تلقيهم أي عرض حول تبادل 2000 أسير مع الحوثيين.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لم يصلنا شيء من ذلك وموقفنا واضح“، وذلك تعليقًا على حديث رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثيين عن عرضهم عبر وساطة محلية صفقة لتبادل 2000 أسير مع القوات الحكومية.

وأضاف هيج: ”يجب أن نحترم ما وقعنا عليه إن كنا صادقين ومستعدين لتنفيذ ما وقعنا عليه أخيرًا الآن ونحن جاهزون“، في إشارة لتوقيع اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتابع المسؤول اليمني:“أما المزايدة بالقضايا الإنسانية للمختطفين والأسرى لأغراض سياسية فهذه لغة العاجز“.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الخميس، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى:“عرضنا على الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) عبر وساطة محلية، صفقة تبادل لـ2000 أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى“.

وأضاف، بحسب قناة ”المسيرة“ الفضائية الحوثية، ”أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال أسبوع، إن كانوا جاهزين، ونحن الآن بانتظار ردهم“.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية مرارًا، جماعة الحوثيين، بإيجاد عراقيل أمام حل ملف الأسرى الإنساني.

وفي 13 من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في إستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفًا.

وتعثر تطبيق اتفاق استوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.