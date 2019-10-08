الحكومة اليمنية تتحدث عن ”مرتكزات حوار جدة“ مع المجلس الانتقالي

تحدث وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، اليوم الثلاثاء، عن المرتكزات التي يقوم عليها ”حوار جدة“ الجاري حاليًا في السعودية بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.

وقال الحضرمي عقب لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في اليمن: إن ”حوار جدة“ يرتكز على ”ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والتي من بينها الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وعودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مجلس النواب، ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية“، حسب قوله.

وطالب الحضرمي بـ ”إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد من أجل إنجاح حوار جدة“.

ويعدّ تعليق الحضرمي أحدث تصريح من الحكومة اليمنية حول ”حوار جدة“ الذي تتداول تقارير عن قرب التوصل من خلاله إلى اتفاق ينهي الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجرى الحديث عن ملامح هذا الاتفاق الذي ترعاه السعودية، وأبرزها -حسب المتداول- ”إعادة انتشار ضمن التحالف العربي، وإعادة هيكلة الشرعية خلال المرحلة المقبلة“.

وكشفت وكالة ”رويترز“، نقلًا عن مسؤولين يمنيّين، أمس الإثنين، أن قوة عسكرية سعودية ستتمركز في عدن، تكون مهمتها الإشراف على تكوين قوة أمنية محايدة في المدينة.

ويجري وفد من المجلس الانتقالي وممثلون عن الحكومة اليمنية محادثات غير مباشرة منذ شهر في جدة بإشراف ورعاية من المملكة العربية السعودية.