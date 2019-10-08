بدون غطاء جوي.. المقاومة الجنوبية توجه ضربة للحوثيين بسيطرتها على ”الفاخر“ اليمنية (فيديو)

بدون غطاء جوي.. المقاومة الجنوبية توجه ضربة للحوثيين بسيطرتها على ”الفاخر“ اليمنية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

وجهت قوات المقاومة الجنوبية في اليمن، اليوم الثلاثاء، ضربة للحوثيين بعد سيطرتها على مدينة ”الفاخر“ الحدودية بين محافظتي الضالع وإب، إلى جانب السيطرة على مدينة ”القفلة“ وعدد من القرى والمناطق الأخرى، بدون غطاء جوي.

وقال ناشطون جنوبيون عبر مواقع التواصل، إن المعارك التي خاضتها قوات المقاومة الجنوبية جرت على الأرض دون غطاء جوي.

وأكد بيان المركز أن المعارك الآن باتجاه ”حبيل السماعي“ و“مفرق بلاد الشرجي“ في ضواحي الضالع الشمالية، لافتًا إلى أن القوات المسلّحة الجنوبيَّة والمقاومة الشعبية في ”قعطبة“ أكبر مديريات محافظة الضالع، تتقدم بقوات كبيرة نحو مواقع ميليشيات الحوثي من 3 محاور.

وذكر المركز أن ”العميد ركن مظلي/هادي أحمد العولقي، قائد جبهات محور الضالع القتالي، قائد اللواء 30 مدرع، وجه سلاح المدرعات بقصف التعزيزات الحوثية القادمة من مدينة إب في نقيل الخشبة وسط تواصل المعارك العنيفة في جبهات الفاخر وباجة ـ حَجْرُ“.

العميد ركن مظلي/هادي أحمد العولقي، قائد جبهات محور الضالع القتالي، قائد اللواء 30 مدرع يوجه سلاح المدرعات بقصف التعزيزات…

تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر جانبًا من مدينة ”الفاخر“ بدت فيها الشوارع خاوية من المارة ما عدا بعض المسلحين، فيما يسمع صوت إطلاق الرصاص من حين لآخر خلال ملاحقة عناصر الحوثيين الفارين.

وظهر في مقطع مصور عنصر من المقاومة الجنوبية تحدث فيه عن سير المعارك، وقال: ”نحن في المقاومة الجنوبية ممثلة في اللواء الأول صاعقة وألوية الدعم والإسناد والقوات المسلحة الجنوبية متواجدون هنا في مدينة الفاخر تحت القنص وأزيز الرصاص“.

من جهته، قال علي عبيد الشعيبي قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول صاعقة، في مقطع آخر ظهر فيه من أرض المدينة: ”تم صباح اليوم إسقاط مدينة الفاخر وكل التباب والمواقع المجاورة لها، وهذا بفضل الشرفاء والمناضلين الذين كان لهم شرف الوصول وإسقاط هذه المناطق وتأمينها“.

وعقب سيطرة القوات الجنوبية على المدينة، بدأ بعض الشباب في إزالة شعارات ميليشيات الحوثي التي تم رسمها أو لصقها على جدران المدينة.

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