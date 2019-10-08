بدون غطاء جوي.. المقاومة الجنوبية توجه ضربة للحوثيين بسيطرتها على ”الفاخر“ اليمنية (فيديو)

وجهت قوات المقاومة الجنوبية في اليمن، اليوم الثلاثاء، ضربة للحوثيين بعد سيطرتها على مدينة ”الفاخر“ الحدودية بين محافظتي الضالع وإب، إلى جانب السيطرة على مدينة ”القفلة“ وعدد من القرى والمناطق الأخرى، بدون غطاء جوي.

عنوان حسم المعركة والنصر الكبير على الارهاب وحوافيش ايران قوات المقاومة الجنوبية بدخولهم مدينة الفاخر وتخوم حدود محافظة اب اليمنية pic.twitter.com/4OUK6Q2vMD — يوسف محمدالاحمدي (@kH1F5rBQ0X88KV3) October 8, 2019

وقال ناشطون جنوبيون عبر مواقع التواصل، إن المعارك التي خاضتها قوات المقاومة الجنوبية جرت على الأرض دون غطاء جوي.

تمشيط مدينة الفاخر من قبل القوات الجنوبية… فيديو pic.twitter.com/YgToivd1nY — وليد العمري (@9yhFrsGRQQiULZk) October 8, 2019

وأكد بيان المركز أن المعارك الآن باتجاه ”حبيل السماعي“ و“مفرق بلاد الشرجي“ في ضواحي الضالع الشمالية، لافتًا إلى أن القوات المسلّحة الجنوبيَّة والمقاومة الشعبية في ”قعطبة“ أكبر مديريات محافظة الضالع، تتقدم بقوات كبيرة نحو مواقع ميليشيات الحوثي من 3 محاور.

وذكر المركز أن ”العميد ركن مظلي/هادي أحمد العولقي، قائد جبهات محور الضالع القتالي، قائد اللواء 30 مدرع، وجه سلاح المدرعات بقصف التعزيزات الحوثية القادمة من مدينة إب في نقيل الخشبة وسط تواصل المعارك العنيفة في جبهات الفاخر وباجة ـ حَجْرُ“.

العميد ركن مظلي/هادي أحمد العولقي، قائد جبهات محور الضالع القتالي، قائد اللواء 30 مدرع يوجه سلاح المدرعات بقصف التعزيزات… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر جانبًا من مدينة ”الفاخر“ بدت فيها الشوارع خاوية من المارة ما عدا بعض المسلحين، فيما يسمع صوت إطلاق الرصاص من حين لآخر خلال ملاحقة عناصر الحوثيين الفارين.

شاهد

اول فيديو من داخل مدينة الفاخر لابطال #القوات_المسلحة_الجنوبيه pic.twitter.com/fuV89YGUiG — صلاح بن لغبر (@benlaghbar) October 8, 2019

وظهر في مقطع مصور عنصر من المقاومة الجنوبية تحدث فيه عن سير المعارك، وقال: ”نحن في المقاومة الجنوبية ممثلة في اللواء الأول صاعقة وألوية الدعم والإسناد والقوات المسلحة الجنوبية متواجدون هنا في مدينة الفاخر تحت القنص وأزيز الرصاص“.

من جهته، قال علي عبيد الشعيبي قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول صاعقة، في مقطع آخر ظهر فيه من أرض المدينة: ”تم صباح اليوم إسقاط مدينة الفاخر وكل التباب والمواقع المجاورة لها، وهذا بفضل الشرفاء والمناضلين الذين كان لهم شرف الوصول وإسقاط هذه المناطق وتأمينها“.

فيديو لحظة وصول أبطال #القوات_المسلحه_الجنوبيه الي مدينة الفاخر الشمالية صباح اليوم 8 أكتوبر 2019 بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة الجنوبية https://t.co/gNsUizDSit#الضالع_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/Pc75Wi5YjG — ابو عدي بن حمزه (@QC0Ha2opubGEQGQ) October 8, 2019

وعقب سيطرة القوات الجنوبية على المدينة، بدأ بعض الشباب في إزالة شعارات ميليشيات الحوثي التي تم رسمها أو لصقها على جدران المدينة.