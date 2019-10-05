مصرع 16حوثيًا بينهم قياديان شمالي الضالع‎‎

لقي 16 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين الانقلابية، بينهم قياديان، مصرعهم وأصيب 7 آخرين، يوم السبت، في مواجهات عنيفة ضد الجيش اليمني، شهدتها الأطراف الشمالية من محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي، للجيش اليمني، أن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثيين، حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، في وادي ”الشجيب“ بمنطقة ”حجر“، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، وتصدت لها قوات الجيش، ما أسفر عن مواجهات عنيفة بين الطرفين، أجبرت الحوثيين على التراجع.

وقال الجيش اليمني، إن المواجهات أسفرت عن مصرع 16 من عناصر مليشيات الحوثيين الانقلابية، بينهم قيادان ”بارزان“ يدعيان ”معمر السقاف“ و“عوض بدر الدين الكهالي“، إلى جانب إصابة 7 آخرين بجروح.

من جهتها، قالت قوات الحزام الأمني، بمحافظة الضالع، يوم السبت، على تويتر، إن ”المدفعية الجنوبية تدك اوكار المليشيات الحوثية في جبهة شخب غرب قعطبة جبهات شمال الضالع”.