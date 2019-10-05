اليمن.. ”ألوية العمالقة“ ترسل تعزيزات عسكرية إلى عدن (فيديو)

أعلنت ”ألوية العمالقة“، المقاتلة ضمن القوات المشتركة، في الساحل الغربي من اليمن، اليوم السبت، إرسالها تعزيزات كبيرة صوب العاصمة المؤقتة عدن، للمشاركة في ”تأمين المدينة والمحافظات الجنوبية من أيّ اعتداءات أو هجمات إرهابية“.

وأظهر مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لـ“ألوية العمالقة“ وصول عشرات العربات العسكرية ومئات الأفراد المقاتلين إلى مدينة عدن.

وذكر الموقع أنّ ”هذه التعزيزات تأتي في إطار مشاركة ألوية العمالقة في العمليات العسكرية التي تنفذها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للعودة إلى عدن وإسقاطها مجددًا“.

كما أعلنت الألوية عن استعدادها الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية من الساحل الغربي لتأمين وحماية المناطق والمحافظات الجنوبية من أي هجمات إرهابية.