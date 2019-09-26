السعودية تسلم الأمم المتحدة 500 مليون دولار أمريكي لدعم العمل الإنساني في اليمن

سلّمت الحكومة السعودية، يوم الخميس، منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، كمساهمة جديدة من المملكة لدعم العمل الإنساني في اليمن.

ووقّع عقد المنحة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة ومارك لوكوك، وذلك على هامش مشاركة الربيعة في جلسة نقاش بمؤتمر ”الوضع الإنساني في اليمن الطريق إلى المستقبل“ المنعقد في مدينة نيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف.

وعقب تسليم المنحة، أكد الربيعة أن دور المملكة ودعهما الكبير ساعد وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لمنع حدوث مجاعة وإيقاف الأوبئة ودعم الاقتصاد وغير ذلك من الأعمال النبيلة ، لافتًا إلى أن العمل الإنساني باليمن يواجه تحديات رئيسة كبيرة من جراء الممارسات السلبية للميليشيات الحوثية، منها الحد من ظهور آثار المساعدات الإنسانية على المستفيدين منها والمستحقين لها، وذلك من خلال إعاقة وصولها واستهدافها بالاستحواذ عليها ونهبها.

‎ ودعا المسؤول السعودي منظمات الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على أن المملكة حريصة كل الحرص على إنهاء الأزمة ودعم جميع مبادرات السلام التي طرحت من قبل المبعوثين الأمميين لليمن، وتؤيد كل حوار هادف وبنّاء يدعم جهود السلام ويتبنّى الحلول السلمية في اليمن وفق المرجعيات الثلاث بما يضمن عودة السلم والسلام والأمن والاستقرار في اليمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“.