التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا سقط في صعدة

قال المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي أطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وبحسب المالكي، سقط الصاروخ بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأكد ”استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء في اليمن“.

وأشار المالكي، إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.