الأمم المتحدة: إجلاء أكثر من 3 آلاف إثيوبي من اليمن خلال 2019‎

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إجلاء أكثر من 3 آلاف إثيوبي من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي خلال عام 2019.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها باليمن على ”تويتر“، إنها قامت بتسهيل عودة 3 آلاف و46 إثيوبيًا عالقًا في اليمن، خلال العام 2019.

وأضافت أن من بين هؤلاء 26 % أطفال و5 % نساء.

ولفتت المنظمة الأممية إلى أنه تم إجلاؤهم جوًا عبر مطاري صنعاء وعدن.

وتعد اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الأفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا.

ويهدف العديد منهم إلى الانتقال عبر رحلتهم الصعبة نحو دول الخليج، خصوصًا السعودية.

ووفقًا لأرقام أممية سابقة، فإن اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

وخلفت الحرب في اليمن المستمرة للعام الخامس على التوالي أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وألقت بانعكاساتها السلبية على اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الأفريقي.