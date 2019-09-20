وزارة الدفاع اليمنية تعلن وقف التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الجمعة وقف التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري دون تحديد الأسباب.

وأصدر محور تعز التابع للمنطقة العسكرية الرابعة، ومقرها عدن جنوب اليمن، توجيهًا إلى الوحدات العسكرية التابعة للمحور، بأن عليهم ”عدم التعامل مع أي تعليمات لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وتحمل مسؤولية من يخالف الأوامر“.

وأوضح المحور أن هذا التوجيه، يأتي ”حسب تعليمات وزارة الدفاع رقم 728 بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2019، والمتضمن إيقاف التعامل مع أي تعليمات للواء فضل حسن“، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.