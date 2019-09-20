اليمن.. القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الحديدة‎

أعلنت القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي في اليمن، الجمعة، التصدي لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على مواقع تابعة لها في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، إن ”الهجوم بدأ فجر اليوم على مواقع الجيش شرقي مدينة الحديدة، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما فيها قذائف الهاون“.

وأشار إلى أن ”الهجوم يأتي ضمن مسلسل الخروقات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي، رغم سريان وقف إطلاق النار (مع القوات الحكومية) في مختلف جبهات القتال بالحديدة من قبل الأمم المتحدة“، وفق اتفاق السويد، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح أن قوات الجيش تصدت للهجوم، دون مزيد من التوضيح، عما إذا كان هناك خسائر بين الجانبين.

وذكر أن عدد خروقات الحوثيين منذ إعلان 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، ”وصلت 442″، مؤكدًا أن ما يجري في الحديدة حاليًا هي ”حرب مكتملة الأركان، ونسف واضح لاتفاق الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة“.

وأكد أن تلك ”الحرب وتحضيراتها وتفاصيلها تتم تحت أنظار البعثة الأممية، وبمعرفة وتغاضي المبعوث الأممي“.

وقضى الاتفاق بوقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين إلى خارج مدينة الحديدة، دون أن يتسنى تطبيقه إلى اليوم؛ بسبب تباين في تفسير عدد من بنوده.