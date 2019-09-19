التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد، أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول العقيد الركن تركي المالكي: إن ”منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة“.

وأضاف المالكي وهو الناطق الرسمي باسم التحالف العربي: ”تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدًا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية“.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات، والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي“.